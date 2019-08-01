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Россия оценила создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

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Москва сожалеет о решении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести расследование информации об авиаударах в Идлибе и считает его ошибкой. Как заявил и.о. постпреда России при организации Дмитрий Полянский, не исключено, что на генсека могло оказываться давление.

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«Мы были поражены и сожалеем в связи с этим шагом», — цитирует Полянского в четверг, 1 августа, «РИА Новости». По его мнению, давление на Гутерреша в принятии решения могли оказывать страны, «которые в действительности не хотят мира в Сирии».

Ранее в четверг представители США и Великобритании обвинили Россию в том, что ее самолеты якобы уничтожили «сотни» госпиталей в сирийской провинции Идлиб, сообщает «Федеральное агентство новостей». Генсек согласился и распорядился создать соответствующую комиссию.

При этом страны Запада отрицают сообщения, что присутствующие в Сирии террористы захватили 119 госпиталей в Идлибе.

22 июля ряд западных СМИ сообщили о якобы совершении российскими ВКС ударов по рынку в Маарет-ан-Нумане (провинция Идлиб). Жертвами атаки якобы стали 23 человека, пострадали 45 человек. Информацию распространила неправительственная организация «Белые каски». Минобороны России сообщения опровергло.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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