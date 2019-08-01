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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке. Об этом 1 августа сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на источник.

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В распоряжение издательства NewsOne попало фото заявления, якобы написанного рукой Богдана. В кадре оказалась фамилия заявителя и текст с просьбой об увольнении с занимаемой им должности по собственному желанию.

Информацию об отставке подтвердил источник РБК, близкий к руководству партии «Слуга народа». Причины и дата возможной отставки Богдана не сообщаются, официально информация подтверждена не была.

По утверждению украинского издания «Главред», от отставки Богдана может зависеть встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В издании добавляют, что в Вашингтоне главу офиса считают «правой рукой» украинского олигарха Игоря Коломойского, которого один из адвокатов Трампа якобы причислил к врагам США.

25 июля сообщалось о телефонном разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Лидеры стран договорились подробно обсудить взаимодействие во время визита украинского лидера в Вашингтон. Трамп подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США, а также заявил о готовности всесторонне помогать в реализации реформ в этой стране.

Зимой 2019 года Андрей Богдан был назначен юридическим советником в штабе Владимира Зеленского, который на тот момент был кандидатом в президенты Украины. После вступления в должность Зеленский утвердил Богдана на должности главы администрации президента. Известно, что ранее Богдан был внештатным советником Коломойского.

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