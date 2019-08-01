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Подсчитан доход российских миллиардеров с начала года

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Совокупное состояние троих богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $12,27 млрд. Такие данные следуют из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) по состоянию на 1 августа.

В список 500 богатейших людей мира вошли 22 россиянина, в том числе совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин.

Так, состояние Михельсона увеличилось на $5,71 млрд, составив $25,1 млрд, состояние Потанина — на $3,29 млрд до $22,9 млрд, а Лисина — на $3,27 млрд до $21,1 млрд.

Топ рейтинга возглавили основатель Amazon Джефф Безос (-$8,41 млрд — до $117 млрд), основатель компании Microsoft Билл Гейтс (+$16,9 млрд — до $107 млрд) и президент компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно (+$33,2 млрд — до $102 млрд).

В июле Гейтс впервые опустился на третье место индекса миллиардеров после того, как его обогнал Арно — состояние француза превысило состояние американца более чем на $200 млн.

Тогда сообщалось, что Гейтс сдал позиции из-за благотворительности — он пожертвовал более $35 млрд в фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.

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