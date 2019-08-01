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Проект «SOSтояние неравнодушия» реализуют в Псковской области

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В Псковской области запустят проект «SOSтояние неравнодушия: развитие профессионального сообщества СО НКО в сфере предупреждения жестокого обращения с детьми и работы с детьми, пережившими психотравму».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, он будет реализован на базе «Детской деревни SOS-Псков» на средства фонда президентских грантов. Будут созданы игровые терапевтические студии для отработки и профилактики последствий переживания комплексной психотравмы у детей и взрослых. Участниками проекта станут около 500 человек, представляющих около 40 некоммерческих организаций.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила проект о стандартах обучения и воспитания детей-сирот в специальных учреждениях. Новый закон, помимо помощи в социализации, подразумевает период получения первой профессии в старших классах.

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