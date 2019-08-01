Генсек ООН предостерег от масштабного конфликта в Персидском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности в Персидском заливе и призвал все стороны к максимальной сдержанности.

«Даже небольшая ошибка может привести к крупной конфронтации. Я подчеркиваю необходимость уважать права и обязанности, связанные с судоходством в Ормузском проливе в соответствии с международным правом», — цитирует генсека «Интерфакс» 1 августа.

Ранее в конце июля Великобритания заявила о создании европейской миссии по защите моря и судоходства в регионе Персидского залива, а также дополнительном усилении своего военного присутствия в регионе. В США также решили создать коалицию для патрулирования пролива и призвали Германию и Францию присоединиться.

В Евросоюзе призвали все страны проявить сдержанность, а в НАТО отметили, что не получали запроса на разворачивание миссии.

Россия, в свою очередь, предложила провести консультации и создать организацию по безопасности и сотрудничеству в Персидском заливе (ОБСПЗ). 30 июля Москва представила ООН свою концепцию коллективной безопасности в регионе.

Ситуация в Персидском заливе обострилась после инцидентов с танкерами. Так, 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС по подозрению в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Через шесть дней корабли, предположительно иранские, попытались остановить британский нефтяной танкер, но после отозвали требование.

13 июня были атакованы норвежский и японский танкеры, в нападении США обвинили Иран и 18 июля заявили, что сбили иранский беспилотник, который якобы представлял опасность американскому судну. На следующий день Иран задержал британский танкер Stena Impero за якобы нарушение международных правил и причастность к некоему инциденту с иранским рыболовецким судном.