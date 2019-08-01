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Американский сенат одобрил законопроект о потолке госдолга США

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Фото: ТАСС/Zuma/Alex Edelman
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Сенат американского конгресса одобрил законопроект о продлении на два года срока наступления потолка государственного долга. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает CNN.

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Данная инициатива позволяет американскому правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года. Ее поддержали 67 сенаторов, тогда как 28 высказались против. Теперь документ отправится на подпись президенту США Дональду Трампу, поскольку палата представителей ранее уже его одобрила.

23 июля американские конгрессмены и глава государства достигли соглашения о потолке госдолга США. Представители консервативных сил в конгрессе считают госдолг угрозой для Соединенных Штатов. Об этом, в частности, заявлял советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

На данный момент задолженность властей США перед кредиторами составляет более $21 трлн. По прогнозам американских экономистов, к 2026 году показатель может вырасти до $30 трлн.

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