В Тюменской области зарегистрировано 169 экологических преступлений

В Тюменской области с начала 2019 года возбуждено 169 уголовных дел об экологических преступлениях. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, 109 дел возбуждено по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Были задержаны более 100 человек. Три уголовных дела было возбуждено по ст. 191 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины», пишет портал «Наш город».

Еще 41 дело завели по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Остальные — за незаконную добычу водных ресурсов, порчу земли, уничтожение лесов и загрязнение вод.

Общий ущерб оценили в 28 млн рублей. Около 8 млн удалось возвестить после обвинительных заключений. Наложен арест на имущество злоумышленников на сумму 4 млн рублей.