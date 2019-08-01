Зону свободной торговли планируют создать в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил создать в регионе первую в РФ зону свободной торговли. Об этом стало известно в среду, 31 июля, на расширенном заседании совета по развитию торговли. Глава региона пригласил представителей бизнеса к сотрудничеству для совместной разработки проекта.

«В ближайшее время будем рассматривать уникальный проект, связанный с созданием первой в Российской Федерации зоны свободной торговли. Такие точки есть за границей, они очень привлекательные для предпринимателей», — приводит слова Морозова 1ul.ru.

Глава региона также обсудил с предпринимателями федеральную стратегию развития торговли. Документ ставит перед Ульяновской областью ряд задач до 2025 года.

По словам губернатора, необходимо продвигать услуги и товары, произведенные в регионе. Также он отметил необходимость умения определять перспективные продукты и ниши на рынке.