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Американский журналист задал Захаровой вопрос необычным образом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Русскоговорящий журналист агентства Reuters не смог самостоятельно задать вопрос официальному представителю МИД России Марии Захаровой и передал ей телефон с текстом, чтобы она могла прочитать вопрос самостоятельно. Инцидент произошел на брифинге Захаровой 1 августа, пишет «РИА Новости».

Журналист попросил «прояснить ситуацию по поводу студенческих виз между Россией и США». Представитель ведомства посоветовала ему четко сформулировать вопрос и задала несколько уточняющих.

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Однако журналист так и не смог повторить вопрос, произнеся: «Студентам не дали визы... может, преподавателям». В ответ Захарова сказала, что «это дауншифтинг», и попросила зал помочь. Не дожидаясь поддержки от коллег, журналист агентства подошел к представителю МИДа и передал ей телефон.

«Вы хотите с телефона показать? Чтобы я прочитала?» — спросила Захарова и рассказала анекдот о студенте, который с каждым годом всё хуже готовился к экзаменам и на последнем курсе предложил преподавателю самостоятельно прочитать из учебника ответ на собственный вопрос.

Когда она договорила, смартфон заблокировался, и журналисту пришлось вновь подойти к Захаровой, чтобы ввести пин-код. Как выяснилось, вопрос касался информации СМИ США о том, что Россия отказывает в визах преподавателям американской школы в Москве.

В середине июля The New York Times сообщила, что Россия не дала визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают в том числе детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Однако МИД РФ опроверг сообщения, отметив, что американская сторона умолчала некоторые факты, в частности о том, что учителя направляются в Россию с диппаспортами, хотя школа работает как коммерческая.

По словам директора учебного заведения Ронды Норрис, 1 августа из 30 запрошенных виз российский МИД выдал лишь семь. В связи с этим школа не может подтвердить приезд в Россию ряда учителей, а значит, и одобрить обучение порядка 50 учеников.

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