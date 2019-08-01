Магазины будут штрафовать за неправильную расстановку молочной продукции

Магазины могут попасть под штрафные санкции за неправильную выкладку товаров. С 1 июля изменились правила расстановки на прилавках молочной продукции. Товары с растительными жирами и пальмовым маслом должны лежать отдельно. А для натуральных молочных продуктов продавцы должны отвести другую полку. Кроме того, обязательно различие в ценниках и цветовом оформлении. Ритейлеры решили поступать просто: придумали специальные маркировки. Например, метка «СЗМЖ» — это продукт с заменителем молочного жира. Роспотребнадзор настаивает, что такая трактовка нормы не верна и влечет штраф. Максимальная сумма за такие нарушения — 500 тыс. рублей.