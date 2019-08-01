200 человек эвакуировали из вуза в Петербурге из-за баллонов с ядовитым газом

Эвакуация была проведена в четверг, 1 августа, из здания, где располагается химический факультет СПбГУ в Петергофе, из-за обнаруженных баллонов с фосгеном. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источники в экстренных службах.

На место происшествия прибыли сотрудники МВД, ОМОНа и МЧС. Из пятиэтажного здания вывели 200 человек, уточняет RT.

Два баллона, первый из которых весит 5–7 кг, второй — 12 кг, были обнаружены при ежедневном обходе на четвертом этаже, отметили в администрации вуза. Они были спрятаны в технической нише вентиляционной камеры, передает НСН. Полиция составляет списки ответственных лиц лаборатории, идет проверка всех этажей помещения.

Фосген — ядовитый газ, он вызывает отек легких. Его применяли во время Первой мировой войны.

30 июля спасатели эвакуировали почти 2 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, из 12 оздоровительных лагерей из-за паводков в Иркутской области.