В раде предрекли восстановление промышленности через 40 лет

Украинская промышленность сможет выйти на уровень 2013 года только к 2060 году. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин 1 августа.

«Темпы восстановления в 2019 году упали по сравнению с прошлогодними в 6 раз — с +3% до +0,5%. При таких темпах восстановления украинская промышленность выйдет на уровень 2013 года только в 2060-м, да и то при условии сохранения сегодняшней благоприятной для Украины конъюнктуры на внешних рынках», — приводятся слова нардепа на сайте партии.

Текущую ситуацию в стране он назвал катастрофической, в чем обвинил «прошлую власть», которую «устраивала страна, лишающаяся своей промышленности».

Общие объемы промышленного производства на Украине в первом полугодии 2019 года составили лишь 81,8% от объемов за аналогичный период 2013-го.

Ранее в июле глава политсовета партии Виктор Медведчук заявил, что Украина сможет вновь стать конкурентоспособной страной только через 10-15 лет. По его мнению, экономику фактически уничтожило соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Лидер партии отмечал, что из-за текущей ситуации в стране может не остаться предпринимателей и людей, желающих и умеющих работать.