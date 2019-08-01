Прямой эфир

Китай разрешил ввоз ячменя из России

0
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай разрешил импорт ячменя из России. Об этом говорится в заявлении главного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованном на сайте ведомства.

«Зеленая» бумажка: может ли экология быть выгодной
Почему эксперты настаивают на том, что России нельзя тянуть с развитием «зеленой» экономики

Документ датирован 29 июля. Импорт злака разрешили «согласно протоколу о фитосанитарных требованиях к ввозу российского ячменя», он был подписан между ГТУ и Федеральным агентством по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзором).

Ввозить ячмень, соответствующий требованиям, из России в Китай можно с момента публикации оповещения.

В мае первая партия российской молочной продукции была доставлена в Китай. Ультрапастеризованное молоко и молочные коктейли общей массой порядка одной тонны произвело предприятие в Удмуртской Республике. Поставки проводятся в рамках достигнутых договоренностей между Россельхознадзором и ГТУ КНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россельхознадзор приостановил ввоз груш и персиков из Китая
Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017