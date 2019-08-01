Китай разрешил ввоз ячменя из России

Китай разрешил импорт ячменя из России. Об этом говорится в заявлении главного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованном на сайте ведомства.

Документ датирован 29 июля. Импорт злака разрешили «согласно протоколу о фитосанитарных требованиях к ввозу российского ячменя», он был подписан между ГТУ и Федеральным агентством по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзором).

Ввозить ячмень, соответствующий требованиям, из России в Китай можно с момента публикации оповещения.

В мае первая партия российской молочной продукции была доставлена в Китай. Ультрапастеризованное молоко и молочные коктейли общей массой порядка одной тонны произвело предприятие в Удмуртской Республике. Поставки проводятся в рамках достигнутых договоренностей между Россельхознадзором и ГТУ КНР.