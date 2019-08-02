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26 июля — 2 августа в объективе «Известий»

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Фестиваль «День семьи» на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Фестиваль «День семьи» на ВДНХ
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14-й фестиваль ландшафтного и современного искусства «Архстояние» в Никола-Ленивце
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
14-й фестиваль ландшафтного и современного искусства «Архстояние» в Никола-Ленивце
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День ВДВ в Москве был отмечен не только традиционными купаниями в фонтанах, но и крестным ходом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
День ВДВ в Москве был отмечен не только традиционными купаниями в фонтанах, но и крестным ходом
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В деревне Верея Рамеснкого района Подмосковья созревают помидоры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В деревне Верея Раменского района Подмосковья созревают помидоры
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День ВМФ в Кронштадте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Малый противолодочный корабль «Уренгой» на праздновании Дня ВМФ в Кронштадте
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Матч российской Премьер-лиги «Динамо» — «Урал» закончился победой москвичей 2:0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Матч Российской премьер-лиги «Динамо»–«Урал» закончился победой москвичей 2:0
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Открытие органической фермы М2
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Открытие органической фермы М2 в Шульгино под Волоколамском
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Петербуржский комплекс Лахта-центр на закате
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Петербуржский комплекс «Лахта-центр» на закате
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В московском районе Кузьминки отметили день шахмат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В московском районе Кузьминки отметили День шахмат
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остров Итуруп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Глава правительства России Дмитрий Медведев посетил на неделе Сахалин
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Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
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Участницы ежегодного всероссийского конкурса красоты Miss Russian Diva 2019
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Участницы ежегодного всероссийского конкурса красоты Miss Russian Diva 2019
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Празднование Дня ВДВ не обошлось без традиционного заплыва, несмотря на холодную погоду в столице
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Празднование Дня ВДВ не обошлось без традиционного заплыва, несмотря на холодную погоду в столице
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День рождения больших панд в М Зоопарке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
День рождения больших панд в Московском зоопарке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
ВДНХ отметила 80-летний юбилей
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