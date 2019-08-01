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Пользователи Сети оценили видео с появившимся «из ниоткуда» самолетом

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Фото: РЕН ТВ
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Пользователи Сети активно обсуждают видео с самолетом авиакомпании Emirates, который появился буквально «из ниоткуда» в лондонском аэропорту Гатвик. Кадры опубликовал портал Aeronews на своих страницах в Facebook и Twitter.

Видео, удивившее пользователей, начинается с совершенно обычной ситуации, когда на взлетно-посадочной полосе стоят два самолета. Внезапно из облаков появляется Airbus А380, который после этого благополучно приземлился на ВПП.

«Ого! Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте», — написал пользователь @WestRgen.

«Слишком невероятно, чтобы быть правдой! Выглядит, как фейк», — отметил @sanjaylazar.

Ролик уже набрал более 170 тыс. просмотров в Facebook, уточняет РЕН ТВ.

В феврале на горнолыжном курорте в Куршевеле во Франции пассажирский самолет совершил жесткую посадку в сугроб. Инцидент попал на видео.

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