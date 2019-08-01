Пользователи Сети оценили видео с появившимся «из ниоткуда» самолетом
Пользователи Сети активно обсуждают видео с самолетом авиакомпании Emirates, который появился буквально «из ниоткуда» в лондонском аэропорту Гатвик. Кадры опубликовал портал Aeronews на своих страницах в Facebook и Twitter.
Видео, удивившее пользователей, начинается с совершенно обычной ситуации, когда на взлетно-посадочной полосе стоят два самолета. Внезапно из облаков появляется Airbus А380, который после этого благополучно приземлился на ВПП.
«Ого! Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте», — написал пользователь @WestRgen.
«Слишком невероятно, чтобы быть правдой! Выглядит, как фейк», — отметил @sanjaylazar.
Ролик уже набрал более 170 тыс. просмотров в Facebook, уточняет РЕН ТВ.
В феврале на горнолыжном курорте в Куршевеле во Франции пассажирский самолет совершил жесткую посадку в сугроб. Инцидент попал на видео.