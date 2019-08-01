Москва оценила предложение Трампа о помощи по тушению пожаров в России

Москва рассмотрела предложение американского лидера Дональда Трампа о помощи по тушению лесных пожаров в России как шаг к восстановлению диалога. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос, можно ли с точки зрения российского внешнеполитического ведомства расценивать предложение президента США как шаг к восстановлению диалога, дипломат ответила утвердительно. «Да», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры вечером в среду, 31 июля. Они состоялись по инициативе Вашингтона.

В ходе разговора Трамп предложил российскому коллеге содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин поблагодарил американского коллегу за предложение и указал, что при необходимости РФ им воспользуется.

Последняя встреча лидеров состоялась 28 июня в рамках саммита G20 в японской Осаке, она продлилась 1 час 20 минут. До начала переговоров оба президента назвали беседу хорошим поводом для продолжения диалога по ряду тем.