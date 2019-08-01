Капитальный ремонт проведут в 36 школах Пензенской области

Программа по капитальному ремонту школ проводится в Пензенской области. В 2019 году работы проводятся в 36 учреждениях.

По данным министерства образования региона, из областного бюджета на ремонт школ выделено более 141 млн рублей, еще 35 млн рублей направили бюджеты муниципальных образований. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс». На эти средства в образовательных учреждениях приведут в порядок кровли, системы канализации, обновят лестничные марши и входные группы, заменят окна и отремонтируют системы отопления и водоснабжения.

Ремонт завершен в Кузнецком и Лунинском районах. В остальных муниципалитетах работы продолжаются.

Всего в новом учебном году в Пензенской области будет работать 305 образовательных учреждений, в которых числятся более 127 тыс. детей.