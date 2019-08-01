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Нападавшую на супермаркеты и ломбард банду осудили в Волгограде

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Налетчиков, совершивших серию неудачных нападений на супермаркеты и ломбарды, осудили в Волгоградской области. Пять человек признаны виновными в совершении разбоев.

По данным следствия, в 2015 году группировка пыталась взломать сейф с ювелирными изделиями и деньгами в местном ломбарде. Преступление пресек охранник, злоумышленникам удалось убежать. Затем подсудимые совершали налеты на супермаркеты. Лишь в одном магазине группировка похитила 89 тыс. рублей. В июле 2016 года налетчики пытались украсть банкомат из магазина в Кировском районе. В терминале находилось около 500 тыс. рублей. Однако трос, на котором производилась буксировка банкомата, оборвался, и подсудимым пришлось скрыться без него. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Помимо разбойных нападений, участники группировки признаны виновными в кражах денег и имущества, а также в угоне. Приговором суда пятерым участникам банды назначено от 11,5 до 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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