Диетолог назвала максимально допустимую порцию арбуза для человека
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья человека. По ее словам, порция не должна превышать 750 г.
«Для пациентов с сахарным диабетом допустимо употребление одного-двух кусочков арбуза — до 400–500 г. При этом, конечно, нужно обеспечить прием лекарств и контролировать сахар в крови», — сказала специалист на пресс-конференции в четверг, 1 августа.
По словам Стародубовой, если употреблять арбуз умеренно, он приносит только пользу — обладает мочегонным действием, что является профилактикой отеков.
«Также арбуз содержит множество микроэлементов, например калий и цинк, а также ликопин», — цитирует специалиста «РИА Новости».
31 июля врач-терапевт Ольга Саакян рассказала о противопоказаниях при употреблении арбуза. По ее словам, осложнения могут возникнуть у людей с мочекаменной болезнью, нарушением оттока мочи, аденомой предстательной железы или имеющих послеоперационные спаечные процессы.