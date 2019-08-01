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Диетолог назвала максимально допустимую порцию арбуза для человека

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья человека. По ее словам, порция не должна превышать 750 г.

«Для пациентов с сахарным диабетом допустимо употребление одного-двух кусочков арбуза — до 400–500 г. При этом, конечно, нужно обеспечить прием лекарств и контролировать сахар в крови», — сказала специалист на пресс-конференции в четверг, 1 августа.

По словам Стародубовой, если употреблять арбуз умеренно, он приносит только пользу — обладает мочегонным действием, что является профилактикой отеков.

«Также арбуз содержит множество микроэлементов, например калий и цинк, а также ликопин», — цитирует специалиста «РИА Новости».

31 июля врач-терапевт Ольга Саакян рассказала о противопоказаниях при употреблении арбуза. По ее словам, осложнения могут возникнуть у людей с мочекаменной болезнью, нарушением оттока мочи, аденомой предстательной железы или имеющих послеоперационные спаечные процессы.

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