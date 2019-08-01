Спецбригады создали в Омске для очистки улиц в День города

В Омске создали специальные дополнительные бригады, которые будут убирать улицы в День города. об этом сообщает городская администрация.

Начиная с пятницы, 2 августа, бригады будут работать в три смены в местах массовых гуляний. Они будут убирать улицы во время праздника и после его завершения, которое состоится 4 августа, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В спецбригадах будет задействовано 850 человек. В помощь им направят 350 единиц техники.

В горадминистрации также отметили, что усиленный состав будет работать в Центральном округе, где сосредоточено больше площадок для массовых гуляний.