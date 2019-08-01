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В Тульской области возбуждено 32 дела после проверок в детских лагерях

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В детских лагерях Тульской области прошли проверки. Было возбуждено 32 дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, во время второй лагерной смены были проверены 18 учреждений. Удалось выявить нарушения санитарных правил и нормативов, которые в основном касались работы пищеблоков и требований к содержанию помещений и территории, пишет газета «Тульские известия».

Возбуждено 32 дела. Организациям выдано 18 предписаний об устранении нарушений.

В июле 2019 года на территории региона работали 36 оздоровительных учреждений, в которых отдохнули 5 тыс. детей. Случаев массовых инфекционных заболеваний в них не зафиксировано.

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