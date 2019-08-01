Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и глава партии УДАР Виталий Кличко объединят усилия, чтобы противостоять политическому движению президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом Ляшко написал в четверг, 1 августа, на своей странице в Facebook.

По словам политика, он предложил мэру Киева объединить усилия, чтобы остановить наступление «зеленой чумы» на столицу Украины и захват страны.

«Виталий показал так [поднятый вверх большой палец]», — сказал в он видеообращении. Также лидер украинских радикалов призвал остальных политиков последовать его примеру, отмечает «Газета.ру».

24 июля Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими». Он отметил, что его партия находится в оппозиции к президенту страны Владимиру Зеленскому и «его всевластию».

В июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего боксера с поста главы горадминистрации. Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня того же года.