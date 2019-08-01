Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу полный комплект документов о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. Об этом МИД республики сообщил 31 июля.

Начиная с сентября 2019 года для оформления визы в Финляндию будут требоваться те же подтверждающие документы, что и в другие страны Шенгенского соглашения. В частности, к анкете должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки, и проездные билеты; письменное описание маршрута, а также справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России, пишет «Газета.Ру».

Сейчас для получения финской визы требуются заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

В МИД Финляндии пояснили, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков.

С 25 июля вступило в силу разрешение безвизового въезда в Мальдивскую Республику для граждан России на срок до 90 дней. Теперь россиянам для поездки на Мальдивы достаточно иметь при себе действительный общегражданский заграничный паспорт либо дипломатический или служебный паспорт.