УФАС не обнаружило нарушений в рекламе пермской «божественной» шаурмы

Эксперты Управления Федеральной антимонопольной службы России по Пермскому краю не нашли нарушений в рекламе «божественной» шаурмы пермского кафе. Об этом 1 августа сообщили агентству «РИА Новости» в ведомственной пресс-службе.

«Пермское УФАС России провело проверку по информации СМИ о ненадлежащей рекламе кафе «Шаурма не за горами», размещенной в социальной сети «ВКонтакте», по результатам которой нарушения требований ч. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе» не установлено», — пояснили в ведомстве.

УФАС пообещало рассмотреть законность рекламы «божественной» шарумы на экспертном совете и принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, который запрещает использование непристойных и оскорбительных образов в отношении религиозных символов.

11 июля пермская епархия Русской православной церкви заявила о готовности обратиться с заявлением в полицию на владельцев кафе в Перми, которые использовали религиозные образы для рекламы своего заведения. На возмутившем епархию постере была изображена полуобнаженная модель в образе святой, крылья и нимб ей заменяла «божественная» шаурма.

По словам владелицы кафе Вероники Бурдиной, авторы рекламного постера не хотели никого оскорбить. Она заявила, что термин «божественная шаурма» кафе использовало в контексте превосходной степени слова «хороший» и подчеркнула, что рекламу убрали со страниц в социальных сетях.

12 июля стало известно, что полиция не получала жалоб на кафе с рекламой, возмутившей представителей РПЦ.