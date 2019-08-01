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Более 80 тыс. жителей Хабаровска остались без света

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Утром в четверг, 1 августа, часть жителей Хабаровска осталась без света. На ТЭЦ-1 аварийно сработала защита, в результате чего и произошли отключения сразу в нескольких районах города.

Без электроснабжения оказались предприятия местной промышленности и бытовые потребители, а это около 82,5 тыс. человек, говорится в отчете «Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России».

Как пишет ИА «Хабаровский край сегодня», наладить энергоснабжение удалось через пару часов, сейчас напряжение подано во все районы.

10 июля сообщалось, что в Армении произошел блэкаут. Перебои с электричеством фиксировались в Ереване и по всей республике. Причиной назывались проблемы в энергосистеме Ирана.

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