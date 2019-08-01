В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях

В армии Великобритании появилось новое подразделение, которое займется борьбой с киберугрозами. Как пишет 1 августа газета The Telegraph, Шестая дивизия будет «противодействовать злонамеренным действиям России» в соцсети.

Предполагается, что киберсолдаты «вступят в информационную войну в соцсетях», где будут «воздействовать на общественное мнение и поведение противников Соединенного королевства». Дивизия должна реагировать на атаки в Сети и предпринимать ответные действия.

По словам командующего сухопутными силами Великобритании генерал-лейтенанта Айвана Джонса, подразделение будет противостоять России, действуя «выше и ниже порога обычного конфликта». Также угрозу королевству в Интернете представляют «технологически развитые террористические группы, такие, как ИГ» (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ). Джонс подчеркнул — армия должна развиваться и адаптироваться к современным угрозам.

В состав Шестой дивизии войдут служащие подразделений армии, военно-морского флота и ВВС, а руководить подразделением будет глава Сил боевого и тылового обеспечения армии генерал-майор Джеймс Баудер.

Последнее время Лондон все чаще обвиняет Москву в организации кибератак на королевство. Российские власти неоднократно отмечали бездоказательность подобных обвинений.

Как заявляла в апреле 2018 года представитель МИД РФ Мария Захарова, мнимыми киберугрозами со стороны России британское общество подготавливают к одобрению антироссийской кибератаки, «которая — в случае осуществления — на самом деле будет агрессивным и ничем не спровоцированным действием».

В мае 2019 года СМИ узнали о планах экс-главы британского МИДа Джереми Ханта обвинить российские спецслужбы в стремлении подорвать инфраструктуру ряда стран посредством масштабной кибератаки.