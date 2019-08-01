Роскомнадзор готовит зеркальный ответ на притеснение российских СМИ в Британии

Роскомнадзор предложит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей, в частности в Великобритании. Об этом в четверг, 1 августа, сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа зеркальности в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство», — подчеркнули в ведомстве.

Целью поправок в Роскомнадзоре назвали «приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ», работающие в России.

26 июля сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на £200 тыс. (около $250 тыс.). Причиной штрафа, по сообщению британской службы, стало «серьезное нарушение правил вещания» со стороны RT, а именно отсутствие «должной беспристрастности».

Представители телеканала в этой связи отметили, что штраф был назначен без решения суда. RT выразил возмущение и добавил, что назначенная сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию.