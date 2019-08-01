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В Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Два новых автобусных маршрута появятся в Москве в ночь на 5 августа. Об этом 1 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

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Так, в городе начнут ходить маршруты Н8 и Н9 — от станции метро «Китай-город» до остановок «Остафьевская улица» и «6-й микрорайон Бибирева». Они свяжут центр Москвы с такими районами, как Бибирево, Алтуфьевский, Марфино, Отрадное, Лианозово, Северное и Южное Бутово. Ожидается, что они будут перевозить свыше 600 тыс. москвичей.

«Новые маршруты Н8 и Н9 проходят по одним из самых востребованных городских направлений вдоль Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. У жителей еще семи районов Москвы появилась возможность пользоваться удобным городским транспортом вне зависимости от времени суток», — приводит сайт kp.ru слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В мэрии уточнили, что маршруты автобуса № 15 и трамвая № 3 перестанут ходить круглосуточно и перейдут на обычный график — с 05:30 до 00:30. Помимо этого, изменится маршрут движения автобуса Н6 от «Осташковской улицы» до метро «Китай-город». От «Китай-города» до ВДНХ транспорт поедет через станции «Трубная», «Достоевская» и «Марьина Роща» — автобус проедет по улицам Шереметьевская и Академика Королева, после чего направится в сторону Медведково, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает «Москва 24», с 3 по 5 августа ограничат движение транспорта на западе Москвы в связи с проведением ремонт по реконструкции Филевской линии столичной подземки от станции «Киевская» до станции «Кунцевская».

В январе сообщалось, что в 2019 году в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы планируется запустить 10 новых автобусных маршрутов.

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