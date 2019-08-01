Замглавы ЦИК прокомментировал действия получивших отказ кандидатов

Кандидаты, не допущенные до участия в выборах, решили не пользоваться правом, которое дает законодательство, а использовать право силы и эмоции. Об этом в четверг, 1 августа, заявил зампредседателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев.

По его словам, в регионах кандидатам отказывают по разным причинам, при этом некоторые из них с пониманием относятся к допущенным ошибкам, а другие пытаются заставить избиркомы принять документы любого качества.

«Жалобы рассматриваем в обычном порядке. Большинство удовлетворены результатами рассмотрений», — подчеркнул он. В Москве зарегистрированных кандидатов очень много, но многие получили отказ, отметил замглавы ЦИК.

«Но не все выходят на улицы», — продолжил Булаев. Если кандидат считает, что комиссия не права, то можно обратиться в суд, но некоторые выбирают другие способы, которыми не решаются избирательные вопросы.

Почерковедческая экспертиза — не главная практика по выявлению нарушений, сказал он. У разных кандидатов отмечены разные проблемы с документами. По словам Булаева, один кандидат принес одну подпись — собственную, есть указавший своей номер телефона вместо номера паспорта.

Выход на несанкционированные акции ущемляет права других граждан, живущих в городе. «Если вы выходите на незапланированную акцию, вряд ли всё пройдет без последствий. Смотрится это крайне тревожно, потому что многие люди выходят, не понимая, за что и за кого они выходят», — добавил замглавы ЦИК.

17 июля сообщалось, что окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57. Среди тех, чьи документы не были одобрены, 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев.

23 июля председатель ЦИК Элла Памфилова попросила Мосгоризбирком допустить на свои заседания представителей ЦИК во время рассмотрения жалоб не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у столичной мэрии. В нем участвовали порядка 3,5 тыс. человек. За различные нарушения были задержаны более 1 тыс. человек. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти (части 1-3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ).

Очередную акцию в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, организаторы наметили на 3 августа. Ее также не согласовали. Генпрокуратура призвала тех, что собрался участвовать в ней, не нарушать закон.