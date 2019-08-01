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Более 55 млн рублей направят на расселение аварийных домов в Брянске

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В Брянске в этом году планируют потратить 56 млн рублей на расселение жильцов аварийных домов. Об этом сообщает городская администрация.

Средства выделены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На них планируется расселить 2 тыс. кв. м аварийного жилья, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Глава администрации Брянска Александр Макаров ранее провел прием, на котором к нему обратились жильцы дома № 39 на улице Калинина. Они попросили признать здание аварийным. Городская комиссия соберется по данному вопросу в августе.

Власти города отметили, что на основании представленных документов дом признают аварийным.

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