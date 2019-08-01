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В Астрахани 80-летняя женщина забрала из детсада чужого ребенка

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Следователи СУ СКР по Астраханской области проводят проверку по заявлению о похищении ребенка из детского сада. Двухлетнего мальчика забрала 80-летняя женщина, которая утверждала, что она его прабабушка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в среду вечером, 31 июля, молодая астраханка пришла за своим сыном в детский сад и узнала, что днем его забрала прабабушка. Так как ее родственница находилась далеко и физически не могла забрать мальчика, женщина обратилась в полицию, пишет «Астрахань-24».

Двухлетнего малыша и 80-летнюю женщину удалось обнаружить около отдела полиции в Ленинском районе по камерам видеонаблюдения. Пенсионерка была уверена, что забрала своего правнука. Позже ее родственники пояснили, что та состоит на учете у врача в связи с возрастными изменениями психики.

По факту произошедшего следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято решение в отношении сотрудников детсада, которые передали чужому человеку ребенка.

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