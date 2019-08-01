Бывшего мэра Нефтекамска оштрафовали за превышение полномочий

В Башкирии 61-летний экс-глава администрации Нефтекамска Рашид Давлетов признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

В деле Давлетова идет речь о двухкомнатной квартире, которую он сначала передал заместителю начальника местного отдела полиции в пользование по договору служебного найма. Затем ее вывели из специализированного жилищного фонда города и отдали безвозмездно во владение, сообщает «МедиаКорСеть». При этом никаких прав на такой подарок от города полицейский не имел.

Незаконно переданная квартира стоимостью 1,5 млн рублей возвращена муниципалитету. Давлетов свою вину не признал.