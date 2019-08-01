СК определил самых активных участников беспорядков в центре Москвы

Следователи определили более 10 самых активных участников массовых беспорядков на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, пятеро были задержаны. Об этом в четверг, 1 августа, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В ходе предварительного расследования следователи уже получили доказательства причастности к совершению указанных преступлений более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы», — говорится в комментарии Петренко, оказавшемся в распоряжении «Известий».

По ее словам, было задержано пятеро участников незаконной акции, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля собрали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. МВД предупреждало о незаконности мероприятия, но, несмотря на это, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, причем 700 из них — журналисты и блогеры, сообщившие правоохранителям о своем участии в освещении события.

В ходе несогласованной акции митингующие применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице. В результате было задержано более 1 тыс. человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость применения правоохранителями силы.

Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. В отношении троих хулиганов возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ) — один из дебоширов кинул в бойца ОМОНа мусорный бак, двое других распылили слезоточивый газ и бросили в росгвардейца обломок гранита. Еще по трем инцидентам ведутся проверки.