Оставившую гроб с ребенком на дороге мать осудили на Урале

В Челябинской области вынесен приговор в отношении женщины, которая оставила самодельный гроб с ребенком на обочине дороги. Малыш скончался из-за отсутствия медицинской помощи.

По данным следствия, деревянный ящик с крестом нашел случайный прохожий в поселке Бердяуш. Вскрыв коробку, мужчина обнаружил тело новорожденного ребенка. О случившемся южноуралец сообщил в правоохранительные органы. По факту обнаружения тела младенца было возбуждено уголовное дело. Следователи установили личность матери погибшего. По данным СК, женщина не состояла на учете в больнице, ребенка она родила самостоятельно в домашних условиях. Малыш скончался в тот же день в связи с отсутствием медицинской помощи, сообщает 1obl.ru.

Для подсудимой это были пятые роды. Тело малыша женщина и ее сожитель поместили в самодельный гроб и оставили во дворе собственного дома. Спустя несколько месяцев они решили похоронить ребенка, но по пути к лесу встретили патруль ГИБДД, испугались и оставили ящик с телом на обочине.

35-летняя женщина признана виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд приговорил ее к ограничению свободы сроком 1 год.