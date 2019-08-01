Прямой эфир

Оставившую гроб с ребенком на дороге мать осудили на Урале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинской области вынесен приговор в отношении женщины, которая оставила самодельный гроб с ребенком на обочине дороги. Малыш скончался из-за отсутствия медицинской помощи.

По данным следствия, деревянный ящик с крестом нашел случайный прохожий в поселке Бердяуш. Вскрыв коробку, мужчина обнаружил тело новорожденного ребенка. О случившемся южноуралец сообщил в правоохранительные органы. По факту обнаружения тела младенца было возбуждено уголовное дело. Следователи установили личность матери погибшего. По данным СК, женщина не состояла на учете в больнице, ребенка она родила самостоятельно в домашних условиях. Малыш скончался в тот же день в связи с отсутствием медицинской помощи, сообщает 1obl.ru.

Для подсудимой это были пятые роды. Тело малыша женщина и ее сожитель поместили в самодельный гроб и оставили во дворе собственного дома. Спустя несколько месяцев они решили похоронить ребенка, но по пути к лесу встретили патруль ГИБДД, испугались и оставили ящик с телом на обочине.

35-летняя женщина признана виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд приговорил ее к ограничению свободы сроком 1 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК проверит информацию о закрывшей ребенка в камере хранения матери
Следователи проверят информацию об избиении ребенка женщиной в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017