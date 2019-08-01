Водитель сгорел в автомобиле после лобового столкновения в Омской области

В Омской области столкнулись «УАЗ» и «ГАЗ». Погиб один челвоек, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла вечером в среду, 31 июля, на 886-м км трасы Челябинск–Новосибирск. Было установлено, что водитель «УАЗ Патриот» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «ГАЗ», под управлением 33-летнего мужчины. От удара внедорожник загорелся, пишет ИА «Город55».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «УАЗа» погиб на месте. Его личность устанавливается. Пассажирка внедорожника, водитель «ГАЗа» и его пассажир госпитализированы с травмами.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.