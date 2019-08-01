Прямой эфир

Водитель сгорел в автомобиле после лобового столкновения в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омской области столкнулись «УАЗ» и «ГАЗ». Погиб один челвоек, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла вечером в среду, 31 июля, на 886-м км трасы Челябинск–Новосибирск. Было установлено, что водитель «УАЗ Патриот» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной «ГАЗ», под управлением 33-летнего мужчины. От удара внедорожник загорелся, пишет ИА «Город55».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «УАЗа» погиб на месте. Его личность устанавливается. Пассажирка внедорожника, водитель «ГАЗа» и его пассажир госпитализированы с травмами.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три ребенка пострадали в ДТП в Новосибирской области
Один человек погиб и двое пострадали в пьяном ДТП в Башкирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017