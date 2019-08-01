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Городские учителя получат подъемные в Удмуртии

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Молодые учителя получат единовременные выплаты в Удмуртии. Подъемные предоставят специалистам, которые работают в образовательных учреждениях с 1 августа 2018 года.

Прежде выплаты назначали только специалистам, которые работают в сельских школах. Власти Удмуртии приняли решение, что в поддержке также нуждаются учителя в городах. В первый год работы субсидия составляет 40 тыс. рублей, во второй год — 60 тыс. рублей, в третий — 80 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Выплата назначается выпускникам организаций высшего и среднего профессионального образования очной формы обучения. При этом специалист в возрасте до 35 лет включительно должен быть принят на работу в год окончания учебы.

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