Лауреат Нобелевской премии призналась в нетрадиционной ориентации

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич поддерживала любовные отношения и с мужчинами, и с женщинами. Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

«Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин», — цитирует Алексиевич телеканал «360».

Писательница сделала признание во время обсуждения ее новой книги. Это должен был быть сборник из 100 рассказов, половина из которых написаны от имени мужчин, половина — женщин.

По словам Алексиевич, она поняла в процессе работы, что не сможет отразить истинно мужской взгляд на отношения, потому что не является мужчиной. Поэтому решила описывать любовь женщины к женщине.

7 июня результаты исследования «ФОМнибус» показали, что более половины россиян (56%) с осуждением относятся к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Больше всего негатива гомосексуалы вызывают у мужчин (62%) и людей старше 60 лет (68%).