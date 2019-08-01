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Лауреат Нобелевской премии призналась в нетрадиционной ориентации

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич поддерживала любовные отношения и с мужчинами, и с женщинами. Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.

«Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин», — цитирует Алексиевич телеканал «360».

Писательница сделала признание во время обсуждения ее новой книги. Это должен был быть сборник из 100 рассказов, половина из которых написаны от имени мужчин, половина — женщин.

По словам Алексиевич, она поняла в процессе работы, что не сможет отразить истинно мужской взгляд на отношения, потому что не является мужчиной. Поэтому решила описывать любовь женщины к женщине.

7 июня результаты исследования «ФОМнибус» показали, что более половины россиян (56%) с осуждением относятся к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Больше всего негатива гомосексуалы вызывают у мужчин (62%) и людей старше 60 лет (68%).

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