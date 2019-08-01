Лимит на охоту установили в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об установлении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов. Он будет действовать до августа 2020 года.

Согласно документу, вводятся ограничения на добычу лося, благородного оленя, европейской косули и барсука. Количество особей, доступных для охоты, определяется в каждом хозяйстве в зависимости от численности животных на конкретной территории. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Всего в регионе обитает почти 1,4 тыс. особей лося, только 68 из них могут стать добычей для охотников. Кроме того, разрешен отстрел 18 особей благородного оленя старше года. Из 7,3 тыс. косуль разрешен отстрел 667 особей, 500 из них должны быть старше года. Кроме того, выдано разрешение на отстрел 45 особей барсука.