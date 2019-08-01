Пожарные извещатели установили в домах многодетных семей в Липецкой области

В Липецкой области сотрудники государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по региону установили автономные дымовые пожарные извещатели в домах семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В кажом районе региона созданы профилактические группы, в которые входят сотрудники пожарного надзора, полиции, соцзащиты. Совместно они проверяют места проживания семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, пишет GOROD48.

Работы по установке дымовых датчиков ведутся с 2016 года. За это время их установили в домах 600 семей. Помощь оказывается бесплатно благодаря привлечению спонсоров.