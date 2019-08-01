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Животноводство Новосибирской области поддержат субсидиями и грантами

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Сельхозпроизводители Новосибирской области в 2019 году выполнят план по молоку. Говядину пока нужно привозить из соседних регионов. Власти предлагают животноводам господдержку в виде субсидий и грантов.

«В их числе компенсация части затрат на приобретение молодняка специализированных мясных пород и их помесей — 30% от стоимости, компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота в текущем году в размере 14 тыс. рублей за каждую прирощенную голову», — цитирует vn.ru министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.

Также предусмотрена компенсация на оборудование и гранты. Планируется, что в 2020 году поголовье скота мясных пород в Новосибирской области увеличится с 40 до 50 тыс. особей.

Ранее Минсельхоз РФ опубликовал итоги мониторинга доведения бюджетных средств до аграриев, выделенных в качестве господдержки агропромышленного комплекса. Лидером по этому показателю остается Ненецкий автономный округ. Далее следует Чукотский автономный округ, а замыкает тройку Кировская область. В общей сложности в 2019 году из федерального бюджета на эти цели было перечислено в регионы 118 млрд рублей.

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