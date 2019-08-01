Два человека погибли в ДТП с мотоциклом и трактором в Ставрополье

Мотоциклист и его пассажир погибли в результате столкновения с прицепом трактора в Ставропольском крае. По данным, водитель был лишен прав.

Авария произошла в Курском районе на дороге Стодеревское–Серноводское–Уваровское. 46-летний водитель мотоцикла «Урал» при превышении скорости не заметил трактор, который двигался без включенных фар. В результате столкновения мужчина и его 31-летний пассажир скончались на месте. По данным правоохранительных органов, на погибших не было шлемов и защитной экипировки, пишет NewsTracker.

В ГИБДД уточнили, что ранее мотоциклиста лишили водительских прав за езду в состоянии опьянения. Кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован. По факту аварии проводится проверка.