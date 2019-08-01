Межотраслевой центр оценки квалификаций создадут в Хабаровске

В Хабаровске осенью этого года откроется первый на Дальнем Востоке межотраслевой центр оценки квалификаций. Об этом сообщает сайт правительства Хабаровского края.

В центре можно будет пройти профессиональные экзамены в сфере охраны труда и безопасности, госзакупок, общественного питания. В будущем перечень квалификаций планируется расширить, пишет ИА AmurMedia.

Национальная система квалификаций — это новый федеральный стандарт, который позволяет оценить качество подготовки специалистов в различных отраслях и при необходимости скорректировать процесс обучения, организовать переподготовку.

Внедрять систему начали с 2016 года. Сегодня Минтруд РФ утвердил свыше 1,2 тыс. профстандартов для различных видов работ.

В Хабаровском крае работают региональные центры для оценки профессиональных качеств выпускников. Методической площадкой был выбран Хабаровский краевой институт развития системы профессионального образования. В 2018 году на его базе сдали экзамены 1,5 тыс. выпускников. Анализ их знаний показал, что необходимо скорректировать 37% программ обучения.