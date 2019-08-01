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Набережную с зонами кемпинга построят в Александровске-Сахалинском

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В Александровске-Сахалинском (Сахалинская область) в 2019 году планируют построить набережную с зоной кемпинга и спортплощадками. Объявлен тендер на разработку проектно-сметной документации. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из техзадания, набережную возведут в районе улицы Морской на участке площадью 10,93 га. Подрядчик должен запроектировать прогулочную зону, пляж, зону кемпинга, цену, спортивные площадки и хозяйственный блок, пишет ИА SakhalinMedia.

Исполнителя выберут 7 августа. Он должен будет разработать документацию до 1 ноября 2019 года.

Максимальная стоимость работ составляет 8,08 млн рублей. Средства направят из областного и местного бюджетов в рамках программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район».

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