Электронные рецепты начали выписывать в Барнауле

В Барнауле с 1 августа начнут выписывать электронные рецепты, сообщает минздрав Алтайского края. Первой это начала делать городская поликлиника № 7, а получить лекарства можно будет в аптеке № 132.

Новый вид документа полагается региональным и федеральным льготникам без оформления на бумаге. Пациенту после этого нужно будет просто прийти с аптеку со СНИЛС, где в базе уже будет содержаться информация о назначенных препаратах, передает altapress.ru. Переход на электронную систему позволит снизить затраты времени и средств.

Напомним, генеральный план развития Барнаула предусматривает, что площадь 102 га нагорной части будет занимать медицинский кластер. Часть территории уже застроена, а оставшаяся зарезервирована под новые учреждения. В центре участка расположены краевая больница, перинатальный и ортопедический центры.