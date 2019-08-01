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Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

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Температура воздуха в большинстве регионах России в августе будет ниже нормы. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

По его словам, в Москве первая неделя месяца будет холоднее нормы. Дневная температура не превысит 17–18 градусов, что ниже температурной нормы на 6–7 градусов.

При этом, как отметил синоптик, на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье температура воздуха, напротив, будет выше нормы, пишет «Газета.Ру».

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет. Максимальная температура воздуха в столице в этот день составила +14,7 градуса.

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