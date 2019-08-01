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Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

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В МИД Финляндии заявили, что с 1 сентября страна начнет требовать с граждан России, запрашивающих шенгенскую визу, все подтверждающие поездку документы. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Уточняется, что такие условия будут соблюдаться согласно директивам Евросоюза.

«В августе 2019 года мы опубликуем обновленные требования к подтверждающим документам на английском и русском языках на сайтах визовых центров Финляндии, расположенных в России», — отметили в министерстве.

Действующие правила требуют только предъявления заполненной анкеты, загранпаспорта, одной цветной фотографии, квитанции об оплате визового сбора, страхового полиса, копии внутреннего паспорта, а также согласия на обработку персональных данных.

Согласно изменениям, помимо перечисленных документов, россияне будут обязаны предоставлять письменное описание маршрута путешествия, справку с места работы с информацией о зарплате, выписку из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России. До сих пор все эти документ запрашивались в исключительных случаях, пишет «Газета.ру».

1 августа стало известно, что власти Шри-Ланки отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы. Бесплатные визы теперь будут выдавать в аэропорту по прилете. Раньше для россиян оформление документа стоило $35–40. Отмечается, что мера временная и будет действовать в ближайшие полгода. Затем правительство проведет оценку результатов.

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