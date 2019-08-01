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Женщина пострадала при вылете гидроцикла на пляж на Кубани

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Следователи начали проверку по факту инцидента с гидроциклом на Азовском море в Краснодарском крае. Плавательное средство выбросило на берег, в результате отдыхавшая на пляже женщина получила травмы.

Инцидент произошел в районе станицы Голубицкой. По данным правоохранительных органов, 29-летний мужчина не справился с управлением гидроциклом и допустил выезд на пляж. Находившаяся на пути плавсредства женщина получила множественные переломы таза. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Пострадавшую госпитализировали в Темрюкскую районную больницу. Место происшествия осмотрели следователи, проводится опрос очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Сочи двое мужчин погибли при катании на гидроцикле возле пляжа. Аквабайк столкнулся с тросом.

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