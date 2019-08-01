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Заболеваемость ОРВИ выросла в Еврейской автономной области

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Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали медики в Еврейской автономной области. В основном болеют дети.

По данным Роспотребнадзора, за неделю зафиксировано более 340 случаев заболевания. Среди заболевших 325 детей, пишет ИА EAOMedia. В ведомстве уточняют, что эпидемический порог на текущий сезон составляет 395 случаев.

В те же даты 2018 года заболеваемость была ниже на 7,5%.

По сравнению с прошлым годом в регионе снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Также сократилось число пострадавших от укусов клещей.

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