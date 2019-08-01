Шри-Ланка отменила визы для российских туристов

С сегодняшнего дня россияне и граждане еще 47 стран могут ездить в Шри-Ланку по бесплатным визам. Ранее разрешение обходилось в $35-40. Туристическую льготу власти республики предоставили на полгода. Выдавать документ будут в аэропорту прибытия. Так планируется привлечь туристов после терактов на католическую Пасху. После тех событий желающих приехать в Шри-Ланку на отдых стало меньше на 70%.