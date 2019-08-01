Военные обеспечивают продовольствием жителей затопленного Тулуна

В Тулуне Иркутской области уже месяц работает мобильная хлебопекаря. За это время людям раздали 12 т хлеба, за последние сутки выпекли 145 буханок. В пострадавшие районы привозят питьевую воду и продукты. В Амурской области военные эвакуировали около 30 человек из города Белогорска. В Свободном соорудили дамбу из мешков с грунтом. За паводками следят беспилотники, их общий налет — около 60 часов.